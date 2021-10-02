Пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Новгороде получила ожог 95% тела

У женщины, пострадавшей при взрыве газа в Нижнем Новгороде, диагностировали ожог 95% тела. У мужчины — 35%, сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что при взрыве пострадала супружеская пара, которая проживает в этой квартире. Им по 50 лет. Сейчас оба находятся в реанимации в ожоговом центре Приволжского исследовательского медуниверситета.

На месте взрыва работают экстренные службы. Из здания эвакуировали 100 человек. По словам Мелик-Гусейнова, люди находятся в пункте временного размещения. Силами городской больницы № 40 организована работа выездной бригады скорой помощи.

ЧП произошло на улице Гайдая. Квартира, где взорвался газ, находится на девятом этаже. В результате разрушились балкон, межтамбурные перекрытия, частично пострадал лифт. Несущие конструкции не пострадали.

Региональный СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи вместе со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.