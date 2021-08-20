Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле умерла в больнице

Женщина, которая пострадала после взрыва газа в Барнауле в июле, скончалась в больнице. Ранее она была госпитализирована с ожогами.

«69-летняя женщина, которая была госпитализирована с ожогами 35% тела после хлопка газовоздушной смеси, скончалась в больнице», — рассказали РИА «Новости» в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Взрыв газа в одной из пятиэтажек в Барнауле произошел 28 июля. Помимо 69-летней женщины, пострадала 7-летняя девочка. Она была госпитализирована с сотрясением мозга, но после отпущена домой. Причиной взрыва стала утечка газа.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ». Следствие выяснило, что весной этого года в одной из квартир этого дома сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Сотрудники СК предполагают, что они могли некачественно выполнить свою работу, что привело к утечке газа и взрыву.