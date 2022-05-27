Пострадавшая при обстреле со стороны Украины умерла в Белгородской области

Женщина из села Журавлевка в Белгородской области, которая получила ранение из-за обстрела с украинской стороны, скончалась. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков.

Ранее он заявлял, что Журавлевку обстреливали весь четверг, 26 мая. В результате пострадала эта женщина.

Ранение получила женщина, несколько часов не могли ее вывезти, так как она действительно находилась в тяжелом состоянии», — писал глава региона.

Однако он отмечал, что врачи сделали все для ее транспортировки. Последние часы она находилась в больнице, в реанимации.

Журавлевка регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Власти приняли решение закрыть въезд в приграничное село, чтобы не подвергать жизни людей опасности.