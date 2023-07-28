Происшествия 28 июля 2023, 15:30 Пострадавшая при крушении вертолета на Алтае получила ожоги почти всего тела Минздрав РФ: одна из пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае получила ожоги 90% тела Пресс-служба МЧС

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Женщина, пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай, получила 90% ожогов тела. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве России.

В ведомстве уточнили, что пострадавших при падении воздушного судна доставили в медучреждения санитарной авиацией республиканского центра медицины катастроф. Три человека находятся в Барнауле, указали в министерстве.

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«Женщина с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ», — сообщили в Минздраве.

Другая пострадавшая получила 80% ожогов тела. Их обеих доставили в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы №3. Мужчину с ожогами 40% и разными травмами поместили в отделение сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

В ведомстве заверили, что всем госпитализированным оказывают необходимую медицинскую помощь. Процесс координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Частный вертолет Ми-8 рухнул в селе Тюнгур Усть-Коксинского района днем 27 июля. Момент падения воздушного судна попал на видео.

После крушения вертолет сразу загорелся. Поначалу поступила информация о шести погибших, но затем в МЧС России уточнили, что жертвами происшествия стали четыре человека.

Одна из выживших пассажирок Ми-8 рассказала, что ее спасло место, на котором она находилась в момент крушения. Женщина летела в хвостовой части. По ее словам, ожоги получили в основном те, кто сидел ближе к пилоту.