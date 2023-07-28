Происшествия 28 июля 2023, 22:56 РИА «Новости»: 16 человек пострадали при теракте в Таганроге В результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них госпитализировали Freepik

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В результате теракта в Таганроге пострадало 16 человек, 10 из них отправили в больницу, состояние одного расценили как тяжелое. Об этом сообщили РИА «Новости» в центре медицины и катастроф.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» из-за ракетной атаки по Таганрогу Ростовской области. По данным следствия, ВСУ применили ракету неустановленного типа по территории города.

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Взрыв прозвучал во дворе таганрогского историко-краеведческого музея Алфераки. Об этом «360» рассказала работница расположенного рядом кафе. Она отметила, что из-за случившегося в заведении «прогнулись потолки». Посетители и персонал отчетливо услышали удар.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в центре города взорвалась украинская ракета. Происшествие случилось рядом с домом 22 на Лермонтовском переулке. В результате взрыва никто не умер, но есть пострадавшие. Разбившиеся стекла разлетелись в разные стороны и попали на людей.