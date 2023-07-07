Происшествия 07 июля 2023, 01:05 «Пострадала сетчатка глаз». Неизвестный напал на адвоката в Подмосковье Неизвестный облил адвоката зеленкой на остановке в Московской области РИА «Новости»

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Нападение на адвоката Елену Пономареву произошло в четверг, 6 июля. Злоумышленник облил ее зеленкой на остановке, сообщила на сайте Адвокатская палаты Московской области.

«Было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения у адвоката пострадала сетчатка глаз», — сказано в сообщении.

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Адвокат связала нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам пострадавшей, она получала угрозы в мессенджерах с фотографиями ее близких, имущества и собаки.

«Также ранее ее автомобиль облили несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Виновного пока не установили», — отметили в палате.

Представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО уже занялись анализом данных и готовят соответствующие обращения.

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