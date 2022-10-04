Постпред России при ООН уличил организацию в замалчивании применения мин ВСУ на Донбассе | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 18:18 Поделиться Telegram

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Viber Постпред России при ООН уличил организацию в замалчивании применения мин ВСУ на Донбассе Постпред РФ при ООН Гатилов: правозащитники замалчивают применение мин ВСУ на Донбассе РИА «Новости»

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Коллективный Запад и международные правозащитные организации намеренно замалчивают применение противопехотных мин Украиной против мирных жителей Донбасса, заявил постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов. Об этом написал ТАСС.

Гатилов указал на то, что ВСУ уже несколько месяцев применяют мины «против своих же бывших сограждан», разбрасывают «Лепестки» во дворах жилых домов, на рынках и «в других исключительно гражданских местах». Постпред России расценил позицию Запада и правозащитников как свидетельство преступного равнодушия к страданиям мирных жителей.

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«Этому есть только одно объяснение: месть жителям этих уже российских регионов за их выбор, за нежелание быть под гнетом нацистской власти в Киеве», — считает глава российской дипмиссии.

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По его мнению, тема замалчивается «намеренно и преступно».

«Об этих преступлениях украинских властей и военных вы не услышите ни в выступлениях европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ни от Комиссии по расследованию на Украине», — отметил Гатилов.

Он квалифицировал действия ВСУ как военные преступления «против человечности».

Он подчеркнул, что действия киевской военщины «без всякой натяжки можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности». Россия считает важным привлекать внимание к «страданиям жителей Донбасса», добавил Геннадий Гатилов.

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