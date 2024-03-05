Эксклюзив 05 марта 2024, 15:02 «Постоянные пьянки». Соседи рассказали о семье девочки, которую мать ранила ножом Источник «360»: мама и бабушка раненой девочки в Пушкино часто выпивают Телеканал «360»

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Жителей города Пушкино шокировала история с ранением 10-летней девочки, в которую мать бросила нож. Соседи в комментарии «360» рассказали подробности о семье потерпевшей.

Девочка живет с мамой, бабушкой и старшим братом. Дети всегда ухоженные, при этом мать постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, рассказала одна из соседок.

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«Бабушка за детьми присматривает. Мама работает. <…> Но постоянные пьянки-гулянки, постоянные крики, собака лает, по подъезду бегает, ну то есть кошмар», — поделилась женщина.

Еще одна соседка добавила, что якобы бабушка тоже выпивает. Несмотря на это, дети хорошо учатся. Пострадавшая девочка очень общительная.

«Все ее любят, хорошая девочка. А бабушка с мамой выпивают», — отметила собеседница «360».

Местных жителей возмутил тот факт, что мать не наказали после ранения ребенка.

«Грубо говоря, у нас в магазине можно украсть шоколадку, и вас в участок заберут, вы там просидите. Здесь человек даже сутки не просидел. То есть он ребенку нанес ножевое ранение, осознанно, <…> и она уже вчера была дома. Здесь, конечно, вообще все в шоке», — сообщила еще одна соседка.

По словам женщины, в семье все держалось на бабушке. Некоторое время она отсутствовала, и за это время мама пострадавшей девочки спилась, отметила соседка.

«У них всегда ругань, скандалы, когда мать выпивает. <…> Ничего такого не могу сказать, что прямо там совсем все плохо. Просто когда мать выпивает, там, видимо, уже белочка», — сказала она.

Накануне стало известно, что жительница Пушкино в микрорайоне Серебрянка, находясь в нетрезвом виде, ранила ножом 10-летнюю дочь. Полицию и скорую вызвал отец подруги девочки. Пушкинская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.