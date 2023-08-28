Эксклюзив 28 августа 2023, 22:03 Постоянно ссорились, но не расставались. Мужчина выкинул девушку из окна жилого дома в Петербурге Петербуржец выкинул девушку из окна третьего этажа Телеканал «360»

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Мужчина выкинул свою сожительницу из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Санкт-Петербурге. Соседи пострадавшей рассказали «360», что сама женщина производила впечатления спокойной и работящей.

По словам одной из соседок женщины, к ней ходил мужчина — на вид лет 50. Он плохо относился к сожительнице. Пара часто ругалась, но общения не прекращала. Их ссоры приводили к тому, что живущие рядом люди вызывали полицию.

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«Я на него жаловалась, вызывала полицию. <…> Не знаю, как его зовут. После их разборок она с ним ходила», — поделилась собеседница «360».

Самой потерпевшей на вид примерно 45 лет.

Еще одна соседка пострадавшей женщины также предположила, что виновным в произошедшем может быть ее сожитель. Что сейчас с потерпевшей и в каком состоянии она находится, соседи не знают.

«[Женщина производит впечатление] достаточно спокойной, работящей <…> О мужчине ничего сказать не могу», — отметила соседка потерпевшей.

По словам девушки, когда скорая приехала на место, он общался с врачами. Собеседница «360» предположила, что, возможно, у мужчины попросили документы, поскольку он сожитель потерпевшей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сайту kp.ru сообщили, что женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она сказала врачам и полицейским, что ее сожитель набросился на нее из-за отсутствия ужина.

Возлюбленного пострадавшей задержали. Как выяснилось, ранее мужчина был судим. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.