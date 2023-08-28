28 августа 2023, 22:03
Постоянно ссорились, но не расставались. Мужчина выкинул девушку из окна жилого дома в Петербурге
Петербуржец выкинул девушку из окна третьего этажа
Мужчина выкинул свою сожительницу из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Санкт-Петербурге. Соседи пострадавшей рассказали «360», что сама женщина производила впечатления спокойной и работящей.
По словам одной из соседок женщины, к ней ходил мужчина — на вид лет 50. Он плохо относился к сожительнице. Пара часто ругалась, но общения не прекращала. Их ссоры приводили к тому, что живущие рядом люди вызывали полицию.
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«Я на него жаловалась, вызывала полицию. <…> Не знаю, как его зовут. После их разборок она с ним ходила», — поделилась собеседница «360».
Самой потерпевшей на вид примерно 45 лет.
Еще одна соседка пострадавшей женщины также предположила, что виновным в произошедшем может быть ее сожитель. Что сейчас с потерпевшей и в каком состоянии она находится, соседи не знают.
«[Женщина производит впечатление] достаточно спокойной, работящей <…> О мужчине ничего сказать не могу», — отметила соседка потерпевшей.
По словам девушки, когда скорая приехала на место, он общался с врачами. Собеседница «360» предположила, что, возможно, у мужчины попросили документы, поскольку он сожитель потерпевшей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сайту kp.ru сообщили, что женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она сказала врачам и полицейским, что ее сожитель набросился на нее из-за отсутствия ужина.
Возлюбленного пострадавшей задержали. Как выяснилось, ранее мужчина был судим. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.
Санкт-Петербург
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