Происшествия 29 декабря 2022, 06:45 Постояльцы отеля в Камбодже погибли в сильном пожаре — видео Около 10 человек погибли при пожаре в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Камбодже

Читать 360tv в

В отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет на границе с Таиландом произошел сильный пожар. Погибли не меньше 10 человек, около 30 получили травмы, рассказал сайт Fresh News.

Пожар вспыхнул неожиданно, когда в здании отеля находились постояльцы. Очевидцы предположили, что взорвался бак с топливом, огонь перекинулся на здание. По предварительным подсчетам, погибли не меньше 10 человек, еще 30 получили травмы — от ожогов и отравления продуктами горения до переломов из-за выпрыгивания из окон.

Реклама

В Twitter появилось видео с места пожара. Огонь выжег дотла два верхних этажа одного из корпусов Grand Diamond City Hotel and Casino, переход к другому и еще один этаж, а также постройки рядом с отелем. В объектив попал момент, когда мужчина позвал на помощь и высунулся из окна девятого этажа — из его номера шел густой дым.

Реклама