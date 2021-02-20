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    20 февраля 2021, 08:27

    Постояльцев эвакуировали из-за крупного пожара в гостинице Сочи

    Андрей Иванов

    Пожар вспыхнул в сочинской гостинице «Ювента» на площади 600 «квадратов». Спасатели экстренно эвакуируют остановившихся в ней людей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Постояльцев эвакуировали из-за крупного пожара в гостинице Сочи

    «В 07:19 поступило сообщение о пожаре в номере в гостинице „Ювента“, расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Проводится эвакуация постояльцев», — рассказали в ведомстве.

    Информации о пострадавших и причине ЧП пока нет. МЧС наращивает силы для тушения огня.