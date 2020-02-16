Постоялец общежития в Подмосковье расстрелял жену и убил себя

Мужчина из общежития в Селятине несколько раз выстрелил в супругу. Все происходило на глазах у их общего ребенка.

Сообщил о произошедшем в полицию сосед семьи. После расстрела жены мужчина покончил с собой. Всего у пары пятеро детей. С тем из них, на чьих глазах произошла расправа, сейчас работают психологи. По предварительным данным, стрелок и его жена погибли.

Telegram-канал LIFE SHOT сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина трижды выстрелил в супругу (по некоторым данным, пара была в разводе, но жила вместе), в это время ребенок выскочил в коридор и попросил вызвать полицию.