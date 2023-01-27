Происшествия 27 января 2023, 11:59 Поставщика метиловой водки в Тюмени осудили на 5,5 года после смерти 10 человек

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В Тюмени вынесли приговор мужчине, который поставлял конрофактную водку в местные магазины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Мужчина договорился с подельниками и с августа по декабрь 2021 года поставлял водку с содержанием метилового спирта в магазины. В итоге из-за ее употребления в январе 2022 года умерли десять человек.

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Суд приговорил 47-летнего мужчину к 5,5 года лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 200 тысяч рублей одному из пострадавших. Подельника мужчины осудили годом ранее.