Происшествия 06 апреля 2024, 02:52 Поставщика бронежилетов для Минобороны заподозрили в миллиардных махинациях «Коммерсант»: поставщика бронежилетов для МО заподозрили в махинациях РИА «Новости»

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Поставщика бронежилетов для Министерства обороны арестовали в связи с подозрениями в махинациях на сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным источников издания в правоохранительных органах, индивидуальные средства защиты оказались не соответствующими условиям контракта, но их передали ведомству по указанной в документах цене.

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Как уточнил ТАСС, ссылаясь на постановление суда, обвиняемого арестовали до 3 июня 2024 года. Сторона защиты просила о домашнем аресте, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Четырех преподавателей Военно-космической академии имени Можайского ранее отправили под домашний арест за создание фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ.