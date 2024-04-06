06 апреля 2024, 02:52
Поставщика бронежилетов для Минобороны заподозрили в миллиардных махинациях
«Коммерсант»: поставщика бронежилетов для МО заподозрили в махинациях
Поставщика бронежилетов для Министерства обороны арестовали в связи с подозрениями в махинациях на сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
По данным источников издания в правоохранительных органах, индивидуальные средства защиты оказались не соответствующими условиям контракта, но их передали ведомству по указанной в документах цене.
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Как уточнил ТАСС, ссылаясь на постановление суда, обвиняемого арестовали до 3 июня 2024 года. Сторона защиты просила о домашнем аресте, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.
Четырех преподавателей Военно-космической академии имени Можайского ранее отправили под домашний арест за создание фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ.
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