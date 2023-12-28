Происшествия 28 декабря 2023, 15:32 Поставщик поддельного алкоголя получил срок за смертельное отравление десяти тюменцев

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Суд вынес приговор 41-летнему мужчине, по вине которого погибли 10 жителей Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант распространял немаркированную алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт. Из-за употребления крепких напитков смертельное отравление получили 10 человек.

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Обвиняемому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.