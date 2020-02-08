08 февраля 2020, 18:25
Посольство России выясняет обстоятельства стрельбы в Таиланде
Российское посольство продолжает следить за ситуацией городе Накхонратчасима, где тайский военный открыл стрельбу по людям. В данный момент он удерживает несколько заложников в торговом центре. Если ли среди них россияне — пока неизвестно. Об этом ведомство сообщило в своем Facebook.
По данным СМИ, военнослужащий застрелил нескольких коллег, угнал машину из военной части, а потом открыл стрельбу посреди улицы. Параллельно он вел трансляцию своих действий в Facebook. Всего известно о 17 погибших.
Сейчас он укрывается в торговом центре и держит в заложниках 16 посетителей.
Есть ли среди пострадавших россияне — пока неизвестно. Посольство подчеркнуло, что город, в котором произошел инцидент находится далеко от туристических районов.