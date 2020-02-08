Посольство России выясняет обстоятельства стрельбы в Таиланде

По данным СМИ, военнослужащий застрелил нескольких коллег, угнал машину из военной части, а потом открыл стрельбу посреди улицы. Параллельно он вел трансляцию своих действий в Facebook. Всего известно о 17 погибших.

Сейчас он укрывается в торговом центре и держит в заложниках 16 посетителей.

Есть ли среди пострадавших россияне — пока неизвестно. Посольство подчеркнуло, что город, в котором произошел инцидент находится далеко от туристических районов.