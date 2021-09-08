Посольство РФ в Мексике заявило, что россияне не пострадали в результате землетрясения

Во время сильного землетрясения в Мексике пострадавших среди россиян нет, сообщили в посольстве РФ. Здание дипведомства не получило повреждений.

«Повреждений и пострадавших в посольстве нет, сообщений о пострадавших среди российских граждан в результате землетрясения в посольство не поступало», — сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Акапулько 8 сентября. В городе повреждены здания, выбиты стекла. В результате подземных толчков погиб один человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 11 километрах к юго-западу от Акапулько в юго-западном штате Герреро. В Мехико, который расположен в 300 километрах от Акапулько, сработали системы оповещения.

Как заявил в видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.