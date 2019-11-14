Посольство РФ в Греции взяло на контроль историю с задержанием россиян на Родосе

Российское посольство взяло на контроль задержание Портовой службой Родоса россиян А. С. Маленкова и Р. Д. Беленко 2 ноября. Консульский отдел поддерживает связь с семьей одного из задержанных.

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«Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», — привел ТАСС заявление представителя российского посольства в Афинах.

В посольстве отметили, что официальное уведомление о задержании граждан России от МИД либо правоохранителей Греции не поступало. Российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы оказать необходимую помощь россиянам.

В территориальных водах Греции задержали двух моряков, граждан РФ. Маленков и Беленко отправились на заработки в Турцию по совету знакомого, однако вместо туристов на управляемом ими судне оказались нелегалы.