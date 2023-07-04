Происшествия 04 июля 2023, 16:33 Посольство подтвердило гибель двух российских моряков на судне в Болгарии Посольство РФ в Софии подтвердило гибель двух российских моряков на судне в водах Болгарии РИА «Новости»

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Два моряка с российским гражданством действительно погибли на судне в территориальных болгарских водах. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Софии.

«Подтверждаем гибель двоих граждан России. Судно „Милфорд“ под флагом Белиза», — сказали в дипломатическом представительстве.

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После гибели моряков местные правоохранители начали расследование. Генконсульство России находится на связи с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города, отметили в посольстве.

О смерти российских моряков на борту гражданского судна «Милфорд» ранее написали болгарские СМИ. Тела мужчин достали из трюма сотрудники противопожарной службы порта Варны.

Младшему из погибших было 32 года, а старшему — 58 лет. Один из мужчин работал поваром на корабле.

По предварительным данным, причиной смерти моряков стала вода, попавшая в трюм из-за борта. «Милфорд» пока стоит в порту Варны, болгарские правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.