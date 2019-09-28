Посольство не подтвердило информацию о россиянах на борту взорвавшегося в Южной Корее судна

В Южной Корее на грузовом судне произошел взрыв и пожар. По сообщениям местных СМИ, на борту были россияне.

В посольстве России информацию о пострадавших россиянах «360» не подтвердили.

«Мы уточняем поступившую информацию. Пока что о россиянах там речи не идет», — сказали в посольстве России в Республике Корея.

Как сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей местных властей, взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland около 10:51 (04:51 по московскому времени). Судно ходит под флагом Каймановых островов, в момент происшествия оно находилось в южнокорейском порту Ульсан.

На борту сначала прогремел взрыв, затем последовал пожар. В этот момент на судне находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. По данным агентства, это граждане России и Филиппин.

Агентство также сообщило, что огонь перекинулся на соседнее судно Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту этого судна находился 21 человек, их тоже эвакуировали. Их национальность неизвестна.

По последним данным, в результате взрыва и пожара пострадали девять человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.