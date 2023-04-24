24 апреля 2023, 19:48
Посольство Франции в Москве получило конверт с неизвестным порошком
Источник «360»: конверт с порошком прислали в посольство Франции в Москве
Конверт с неизвестным веществом получили в посольстве Франции на улице Большой Якиманке в Москве. О подозрительной посылке сообщил источник «360» в экстренных службах города.
Официально данные о ЧП пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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В дипмиссии Франции ранее уже получали странные посылки. В середине апреля в посольство пришла бандероль с костями. Предположительно, они принадлежали мелкому животному или птице.
В качестве отправителя костей указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии. Причем мужчина скончался еще в 2006 году, уточнили «Известия».
UPD: по данным источника «360», прибывшие на место происшествия специалисты ничего не обнаружили.
Полиция
Москва 2023
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