Происшествия 20 декабря 2022, 19:03 Посольство Финляндии закидали кувалдами в Москве «Мослента»: неизвестные в масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами Публичное достояние

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Неизвестные закидали кувалдами посольство Финляндии в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Мослента».

По предварительным данным, толпа людей в масках провела акцию у здания диппредставительства, которое находится в Кропоткинском переулке. Все действия производились в полном молчании.

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Представители посольства Финляндии подтвердили РБК информацию о протесте.

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«В отношении посольства Финляндии в Российской Федерации было совершено хулиганское действие. Во двор с улицы перебросили несколько кувалд», — сообщили изданию в дипведомстве.

Известно, что в результате в дипмиссии никто не пострадал. Материального ущерба неизвестные не нанесли.

Министерство иностранных дел Финляндии уже начало рассматривать меры в связи с хулиганскими действиями, заявили в посольстве. Обстоятельства происшествия теперь выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Греции несколько десятков человек устроили акцию протеста против втягивания страны в украинский конфликт. Стихийный митинг прошел рядом с сошедшим с рельсов поездом, загруженным танками НАТО.