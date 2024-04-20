Происшествия 20 апреля 2024, 13:28 Пособницу террориста-диверсанта задержали в Дагестане Shot: в Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта Шаляпина

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В Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который жестоко расправился с отставным полковником МВД в 2014 году и позднее был ликвидирован. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По версии следствия, женщина обеспечивала его продуктами. В отношении задержанной возбудили уголовное дело, ей грозит 15 лет лишения свободы.

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«Когда задержанная помогала террористу Шаляпину, обеспечивая его едой, он с тремя другими членами банды в июле 2014 года жестоко убил полковника МВД Айтемира Салимгереева», — написали авторы публикации.

Террористы вломились в Дом офицера в Кизилюрте, пытали мужчину, а потом обезглавили. Жестокая расправа произошла на глазах у его прикованного к батарее наручниками сына Салимгереева. На счету Шаляпина также были разбои, грабежи, подрывы магазинов, сообщал сайт kp.ru. Главарь банды и другие ее члены находились в федеральном розыске.

Ранее Россия согласилась на контакты с Западом для поимки заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Исполнителей уже задержали в Брянской области. В ходе допросов выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. Затем правоохранители нашли пособников боевиков, которые обеспечили их деньгами, транспортом и квартирой.