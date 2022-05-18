Россиянина задержали в Кемерове за пособничество украинским нацистам. Он причастен к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России <…> в городе Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у него дома нашли бутылки с зажигательной смесью, крепежные болты с поврежденных линий электропередач, канистры с бензином, два боевых ножа, два пневматических пистолета, Кроме того, обнаружены средства связи, в которых были схемы расположения военкоматов и отделений полиции в Кемерове, а также личный дневник с записями. Документ подтверждает совершение диверсий.

Сейчас задержанный дает признательные показания. В его отношении открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Диверсия», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».