Происшествия 12 апреля 2023, 18:45 Пособника бандитов, напавших на полицейских в Ингушетии, задержали в Чечне

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В Чечне задержали мужчину, которого подозревают в пособничестве участникам бандгруппы, напавшим на полицейских в Ингушетии. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на соцсети.

Уроженца Ингушетии задержали при попытке покинуть пределы Северо-Кавказского федерального округа. Он оказал сопротивление и был легко ранен. После задержания мужчина признался в пособничестве бандитам.

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Вооруженное столкновением между боевиками и полицейскими произошло 6 апреля. В результате трое правоохранителей были убиты.

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