Эксклюзив 11 января 2023, 15:03 «Посмотрел в зеркало — никого не было». Водитель автобуса в Красноярске рассказал, как переехал пассажирку Водитель автобуса в Красноярске заявил, что не заметил пенсионерку и задавил насмерть

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В Красноярске пенсионерка не успела зайти в автобус и погибла под его колесами. Водитель маршрутки рассказал «360», что открыл двери дважды и не заметил женщину во время маневра.

Когда утром 11 января автобус подъехал к остановке «Автовокзал Восточный» на улице Глинки, на ней, по словам водителя, почти никого не было. Он встал за машинами и ждал, когда они уедут.

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«Я посмотрел в зеркало — никого не было. Ну, там две женщины стояли, и все. Передние машины уехали, я закрыл дверь и двинулся», — сказал мужчина.

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Автобус тронулся, снова остановился и открыл двери. В этот момент подбежала женщина и сказала, что он задавил пожилую женщину. Тогда водитель вышел к пенсионерке, стал ее поднимать, вызвал скорую помощь, Госавтоинспекцию и позвонил в гараж.

«Она была в сознании, сказала, что больно. <…> На остановке темно было, поэтому я, наверное, не видел ее. Как она подошла, тоже не видел», — рассказал водитель.

Момент аварии он не заметил и узнал, что именно произошло, только с записи камеры наблюдения. Пенсионерка поставила ногу на подножку, и дверь начала закрываться. Потом между створками застряла сумка, 85-летняя женщина упала прямо под колеса. Прокуратура Красноярского края начала проверку работы перевозчика, а полиция завела уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — его передали в Следком.