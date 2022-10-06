Последствия пожара в московском автосервисе сняли на видео | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Последствия пожара в московском автосервисе сняли на видео

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Пожар в автосервисе на улице Севанской в Москве потушили. Горела кровля двухэтажного здания, сообщили в Telegram-канале столичного МЧС. Последствия сняли на видео.

Возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидировали в 22:17, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В 20:37 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на юге столицы.

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Прибывшие по сигналу пожарные установили, что горит кровля здания на площади около 250 квадратных метров. На территории расположен автосервис, были слышны хлопки. По данным спасателей, огонь распространялся стремительно. Открытое горение ликвидировали к 22:08, еще девять минут потребовалось пожарным, чтобы полностью потушить огонь.

В этот же день спасатели выезжали на тушение пожара на северо-востоке Москвы. Пожар произошел рядом с домом номер 7 по улице Бибиревской. Огонь перешел на четыре гаража, площадь возгорания составила 40 квадратных метров

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