Последствия жесткой посадки самолета в Томске показали на фото

Из-за жесткой посадки в аэропорту Томска у пассажирского Bombardier отвалились колеса от передней стойки шасси. В распоряжении «360» появились фотографии последствий ЧП.

На фото видно, что колеса лайнера оторвались от передней стойки шасси. Сейчас носовую часть самолета поддерживает специальная тележка, с подложенными покрышками.

Источник фото: пресс-служба СК

Источник фото: пресс-служба СК

Самолет Bombardier авиакомпании «РусЛайн» аварийно приземлился в томском аэропорту Богашево. Во время посадки у него разрушилась передняя стойка шасси. Прилетел лайнер из Екатеринбурга. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всего на борту воздушного судна на момент аварии находились 36 человек. Самолеты, которые должны были приземлиться в Томске после этой аварии, направили на запасной аэродром в Новосибирске.

Ранее очевидец инцидента — местный таксист — рассказал, что видел момент приземления. По его словам, из-под шасси летело много искр, а на ВПП после приземления сразу приехали несколько скорых и «парк машин спасателей».