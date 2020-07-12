Последствия жесткой посадки самолета под Тверью засняли с воздуха

Легкомоторный самолет Zlin-43 совершил жесткую посадку в Калязинском районе Тверской области. Пилот посадил его в поле недалеко от деревни Василево. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что самолет пригнул хвостом ряд тонких берез и траву вокруг. На месте с летательным аппаратом никого нет.

Ранее стало известно, что на самолете пилот перевозил родственницу с ребенком из Можайска в Калязин. Но во время посадки что-то пошло не так и самолет выкатился за пределы полосы.

Врачи диагностировали у пилота перелом руки. Его родственники отделались царапинами и ушибами.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Точные причины позже назовут следователи, которые выехали на место аварии. По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской, во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

К делу подключилась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство начало собственную проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Екатерину Короткову. Она уточнила, что на место выехал тверской районный транспортный прокурор Матвей Степанов. По итогам ведомство примет решение о принятии мер реагирования.