Происшествия 15 августа 2023, 16:57 Последствия взрыва в Махачкале сняли с высоты Появилось видео последствий взрыва в Махачкале с высоты птичьего полета

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Место пожара и взрыва в Махачкале сняли с высоты — на кадрах можно видеть обгоревшие строения рядом с пострадавшей АЗС и обломки зданий, расположенных напротив заправки. Видео предоставило Ruptly.

Пожар и взрыв в Махачкале произошли накануне, 14 августа, около 22:00. По оперативной информации, в результате ЧП погибли 35 человек, 65 человек находятся в больницах, 11 из них — в тяжелом состоянии.

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Всех тяжело пострадавших транспортируют в клиники Москвы и федеральные центры, заявил ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Его комментарий опубликовал Минздрав республики.

Всю возможную помощь оказывают на месте происшествия волонтеры — 30 из них работают в пяти медорганизациях, а 15 добровольцев помогали на станции переливания крови. По данным Минмолодежи Дагестана, на сегодняшний день донорами стали более 550 человек.

Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте взрыва. Аварийно-спасательные работы продолжаются.