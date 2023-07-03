Происшествия 03 июля 2023, 11:38 Последствия взрыва с четырьмя пострадавшими в центре Токио показали на видео NHK: в административном здании в центре Токио случился взрыв, пострадали 4 человека

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В административном здании в районе Минато в центре Токио прогремел взрыв, после чего началось возгорание. Четыре человека получили легкие травмы, сообщил телеканал NHK.

Взрыв произошел 3 июля в 15:15 (09:15 по московскому времени) в административном здании к западу от железнодорожной станции Симбаси, где находится много офисов и ресторанов. Взрывная волна выбила окна, начался пожар, осколки разлетелись по дороге. Полиция Токио начала расследование.

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Госпитализировали четырех человек. Двое из них работали в ресторане, где, предположительно, произошел взрыв, двое других просто проходили мимо. У них диагностировали легкие травмы.

Видео с места ЧП показал телеканал «Звезда». Очевидцы рассказали, что услышали громкий звук, а потом увидели разбросанные по улице вещи. Менеджер итальянского ресторана сказал, что взрыв застал его во время перерыва. Сначала он подумал, что произошло землетрясение, но потом увидел огонь из окна соседнего здания.