Последствия взрыва на юге Москвы попали на видео

Пожар со взрывом произошел в доме на юге Москвы. На двух этажах выбило окна. Последствия возгорания попали на видео. «360» публикует кадры с места происшествия.

Возгорание произошло в Чертанове, на улице Дорожной. Открытое горение уже ликвидировали, однако из окон до сих пор валит густой черный дым.

По данным источника, в квартире обнаружили погибшего. Одного человека удалось спасти. Жильцов из дома эвакуировали.

Причины пожара, его обстоятельства и площадь возгорания устанавливаются.