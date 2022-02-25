Последствия взрыва бытового газа в Москве попали на видео

В распоряжении «360» оказалось видео, на котором показаны последствия взрыва бытового газа в одной из квартир в Москве. В ходе ЧП пострадал один человек.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Они устанавливают причины случившегося. Согласно предварительной информации, житель квартиры принял медикаменты и уснул. Перед этим он забыл выключить газ на кухне. Именно это и стало причиной взрыва.

На видео показаны выбитые окна на одном из этажей многоэтажного дома. Территория оцеплена спасателями, внутрь дома никого не пускают. На асфальте лежит битое стекло и куски кирпича.

Ранее стало известно, что прибывшая на место взрыва бригада скорой оказала всю необходимую помощь пострадавшему. С множественными осколками мужчину доставили в больницу.

На днях взрыв произошел в городе Вестиминстер (штат Колорадо, США). Людей эвакуировали из четырех зданий.