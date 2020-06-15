15 июня 2020, 17:13
Последствия стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте попали на видео
На Ленинском проспекте в Москве таксист открыл огонь по полицейским. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».
На видео — двое пострадавших, люди возле них пытаются оказать первую помощь. Рядом с пострадавшими — машина ДПС.
Стрельба произошла у дома 156 по Ленинскому проспекту. Со слов очевидцев, сотрудники ДПС гнались за машиной такси, водитель первым открыл огонь по сотрудникам в форме. В итоге два человека ранены. Один в реанимации, второй получил легкие ранения.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.