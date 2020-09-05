Последствия столкновения BMW и автобуса на севере Москвы сняли на видео

Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Авария произошла на улице Клязьминская в Дмитровском районе Москвы. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что столкновение произошло лоб в лоб. Внутри иномарки сработали подушки безопасности.

Как ранее сообщил источник «360», в результате пострадали пять человек. Двое застряли в машине.

В пресс-службе столичного главка МВД информацию об аварии подтвердили. Но при этом уточнили, что пока есть информация только о двух пострадавших.