05 сентября 2020, 23:42
Последствия столкновения BMW и автобуса на севере Москвы сняли на видео
Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Авария произошла на улице Клязьминская в Дмитровском районе Москвы. «360» публикует видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что столкновение произошло лоб в лоб. Внутри иномарки сработали подушки безопасности.
Как ранее сообщил источник «360», в результате пострадали пять человек. Двое застряли в машине.
В пресс-службе столичного главка МВД информацию об аварии подтвердили. Но при этом уточнили, что пока есть информация только о двух пострадавших.