facebook_pixel
    05 сентября 2020, 23:42

    Последствия столкновения BMW и автобуса на севере Москвы сняли на видео

    Анатолий Минкин , Татьяна Майорова

    Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Авария произошла на улице Клязьминская в Дмитровском районе Москвы. «360» публикует видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что столкновение произошло лоб в лоб. Внутри иномарки сработали подушки безопасности.

    Как ранее сообщил источник «360», в результате пострадали пять человек. Двое застряли в машине.

    В пресс-службе столичного главка МВД информацию об аварии подтвердили. Но при этом уточнили, что пока есть информация только о двух пострадавших.

    Новости SMI.FM