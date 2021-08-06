Последствия смертельной аварии под Ростовом сняли на видео

Последствия столкновения девяти машин на трассе М4 «Дон» в Ростовской области сняли на видео. В результате аварии погибли три человека, четверо попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На опубликованных кадрах видно, что у одного легкового автомобиля разбита передняя часть, еще одна машина полностью смята.

По официальным данным, на 1070-м километре федеральной автодороги столкнулись два грузовика и семь легковых автомобилей. Погибли три человека, в том числе двое детей. Четверо доставлены в больницы.

В причинах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники дорожной полиции. На месте работают спасатели, которые разбирают пострадавшие автомобили.