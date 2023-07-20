Происшествия 20 июля 2023, 09:12 Последствия смертельной атаки беспилотника на северо-западе Крыма сняли на видео Кадры с места удара украинского беспилотника на северо-западе Крыма появились в Telegram РИА «Новости»

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Место удара украинского беспилотника по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма сняли на видео. Жертвой атаки стала девочка-подросток.

На опубликованных кадрах видно, что несколько зданий получили повреждения остекления. Территорию оцепили.

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Об атаке беспилотника ранее сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. По его данным, повреждения получили четыре административных здания. На место ЧП прибыли оперативные службы.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — уточнил Аксенов.

Он подчеркнул, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.