Последствия смертельного ДТП с горящим авто сняли на видео

Последствия смертельного дорожно-транспортного происшествия с горящим автомобилем сняли на видео. Авария произошла на трассе М-11 в Ленинградской области.

В ночь на пятницу, 4 сентября, в Тосненском районе случилось ДТП с участием иномарки. На кадрах видно загоревшееся авто, которое тушат пожарные. Автор видео отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место через час, пишет ИА Nation News.

По предварительной версии специалистов, водитель Hyundai столкнулся с Mercedes, в результате чего загорелась машина и прицеп. Пассажир первого авто скончался. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.