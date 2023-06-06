Происшествия 06 июня 2023, 07:37 Последствия разрушений на Каховской ГЭС попали на видео Телеканал «Звезда» показал видео с подорванной Каховской ГЭС

Читать 360tv в

Telegram-каналы показали последствия удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. После удара вода хлынула вниз по течению, началось затопление территории, сообщил телеканал «Звезда».

На видео — последствия удара в виде разрушенной дамбы и хлынувшего потока воды. Ролик сняли с большой высоты, постоянно корректируя угол обзора. Подлинность и актуальность записи официально не подтвердили. Телеканал сообщил, что началось затопление территории.

Реклама

Информацию о произошедшем, по информации военкоров «Русской весны», распространили украинские каналы. Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев сначала назвал прорыв дамбы бредом, но потом подтвердил, что многочисленными ударами около двух часов ночи Вооруженные силы Украины повредили задвижку Каховской ГЭС, и вода хлынула вниз по течению.