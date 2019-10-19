Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае сняли с воздуха. Видео

Последствия прорыва дамбы на золотом прииске в Красноярском крае засняли с борта вертолета. Кадры предоставили в краевом управлении МЧС России.

Дамбу технического водоема в Курагинском районе прорвало утром 19 октября. Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек.

Четверых пострадавших при прорыве дамбы доставят в Красноярск на вертолетах Подробнее

По последним данным, погибли 15 человек. 13 человек числятся пропавшими без вести. Пострадавших — 16 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в региональном Минздраве «360» рассказали, что тяжело раненых доставят в Красноярск санитарными вертолетами. Сейчас в Курагинской районной больнице проводят все необходимые манипуляции, чтобы стабилизировать состояние людей.

Президенту России Владимиру Путину уже сообщили о ЧП. Глава государства поручил сделать все возможное, чтобы помочь людям и не допустить распространения последствий аварии на близлежащие населенные пункты.

В МЧС «Газете.ру» сообщили, что в Курагинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации