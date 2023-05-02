Происшествия 02 мая 2023, 09:00 Последствия пожара в забайкальском городе сняли с беспилотника Появились кадры последствий пожара в городе Борзя в Забайкалье Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пожар уничтожил дома в городе Борзя Забайкальского края. Кадры с места опубликовал ресурс «Чита.ру».

На них можно рассмотреть разрушенные участки, сожженные огнем дома.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате степного пожара в Борзе загорелись девять жилых домов. На месте ЧП работали более 50 спасателей и свыше 10 единиц техники, в том числе сотрудники добровольной пожарной дружины и военной части города. Также им на помощь отправили пожарный поезд. Позже стало известно, что сгорели четыре дома, там жили 13 человек. Огонь также охватил модульную котельную, написало РИА «Новости».

«По данным замгубернатора Забайкалья Александра Костенко, в Борзе, предварительно, сгорели три одноквартирных и один четырехквартирный дом, в которых проживали 13 человек, пятеро из них дети», — сказано в сообщении Telegram-канала правительства региона.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако издание «Чита.ру» уточнило, что погибли домашние птицы, корова и кошка.

Причиной пожара могло стать возгорание на свалке. По факту случившегося открыто уголовное дело о халатности.