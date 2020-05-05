Последствия пожара в Раменском сняли на видео. В нем погибли 6 человек

На месте крупного пожара, в котором погибли шесть человек, работают спасатели и следователи. В распоряжении «360» оказалось видео от МЧС с места сгоревшего дома.

На кадрах видно, как пожарные продолжают проливать внутреннюю часть дома. От здания остались только стены.

ЧП произошло в ночь на 5 мая в деревне Дурниха Раменского городского округа. Как рассказали «360» в МЧС, очевидцы сообщили о возгорании в 04:21. Когда приехали спасатели, огонь уже полностью охватил жилой дом. Спустя 40 минут после сообщения о пожаре возгорание удалось локализовать. Общая площадь составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 36 человек и 11 единиц техники.

Источник фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Во время разборов завалов нашли тела шести взрослых. Их личности сейчас устанавливаются.

Основные версии произошедшего — короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Что стало точной причиной трагедии, выяснит следствие.