Эксклюзив 01 марта 2024, 08:33 Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео Появилось видео с места пожара в парке Горького в Москве

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Крупный пожар произошел минувшей ночью в парке Горького в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Возгорание возникло в одном из пяти деревянных павильонов возле причала. В постройке было расположено кафе, уточнял ранее источник «360».

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По его информации, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседний павильон. В 04:10 возгорание локализовали, а в 04:29 полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.