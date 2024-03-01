01 марта 2024, 08:33
Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео
Появилось видео с места пожара в парке Горького в Москве
Крупный пожар произошел минувшей ночью в парке Горького в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».
Возгорание возникло в одном из пяти деревянных павильонов возле причала. В постройке было расположено кафе, уточнял ранее источник «360».
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По его информации, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседний павильон. В 04:10 возгорание локализовали, а в 04:29 полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.
Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
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