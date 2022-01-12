Последствия пожара в доме престарелых в Пушкино сняли на видео

Сгоревший дом престарелых в Пушкино сняли на видео после пожара. В распоряжении «360» появились кадры, по которым можно оценить ущерб, нанесенный частному пансионату.

На кадрах можно заметить, что обгорела практически вся крыша трехэтажного здания. Частично поврежден фасад. Некоторые окна выбиты. Внутри здания последствия не такие существенные. Многие помещения полностью уцелели. Пол залит водой.

Можно заметить, что в отдельных комнатах остались вещи постояльцев.

Пожар произошел в доме престарелых на улице Школьной, 41Б, в пушкинском микрорайоне Звягино накануне. Сообщение о возгорании поступило МЧС в 16:37. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Пожар полностью потушили в 21:34.

В Минздраве Подмосковья сообщали, что из здания эвакуировали 46 постояльцев и 11 сотрудников. Среди них никто не пострадал, но людей все же доставили в больницу. Сообщалось, что они в удовлетворительном состоянии. Ни у кого из пациентов не было ни ожогов, ни отравления угарным газом. Региональная прокуратура начала проверку.