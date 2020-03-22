Последствия пожара на заводе в Дмитрове засняли с воздуха. Его тушили целый день

Пожарные целый день боролись с огнем на алюминиевом заводе в Дмитрове. Возгорание удалось потушить, но оно успело практически полностью уничтожить склады. Последствия пожара сняли на видео с помощью дрона.

На кадры попали полностью выгоревшие конструкции здания. Огонь уничтожил крышу и внутренние помещения. В некоторых местах виден дым.

Пожар на заводе в Дмитрове разгорелся утром 21 марта. Огонь охватил порядка 32 тысяч квадратных метров. На площади 25 тысяч квадратов произошло обрушение. ЧП присвоили повышенный ранг сложности. Работы осложнялись тем, что не было возможности пройти внутрь, поэтому тушили по периметру. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только в 19:50.

Всего на месте ЧП работали 117 пожарных и 45 единиц техники, также была привлечена авиация. В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь людям, которые потеряли работу из-за возгорания на заводе. Всего на предприятии трудились 200-230 сотрудников.