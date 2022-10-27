Последствия пожара на станции в Шахтерске сняли на видео | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 10:05 Последствия пожара на станции в Шахтерске сняли на видео ТАСС показал на видео последствия пожара на станции в Шахтерске

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Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Шахтерском районе. Специалистам удалось предотвратить распространение огня и угрозу взрыва. Кроме того, они смогли сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

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Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске произошел после обстрела со стороны ВСУ. В результате атаки загорелись топливные цистерны, сообщил ранее мэр города Александр Шатов в комментарии ТАСС.

На кадрах с места ЧП после ликвидации пожара видно, что участок железнодорожных путей и расположенное рядом здание получили повреждения.