05 июня 2022, 23:54
Последствия пожара на автомойке в Москве сняли на видео
На автомойке на юге Москвы, которую ранее охватил огонь, работают несколько пожарных расчетов. Открытого пламени не видно.
Огонь распространился как минимум на 100 квадратных метров и затронул соседние помещения, сообщил «360» источник в экстренных службах.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Изначально информация поступила о возгорании на 40 квадратных метрах, однако огонь быстро перекинулся дальше.
Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, в момент возгорания на автомойке находилось несколько автомобилей. Предположительно, они сгорели.