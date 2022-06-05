facebook_pixel
    05 июня 2022, 23:54

    Последствия пожара на автомойке в Москве сняли на видео

    Дарья Шмелева, Полина Созыкина

    На автомойке на юге Москвы, которую ранее охватил огонь, работают несколько пожарных расчетов. Открытого пламени не видно.

    Огонь распространился как минимум на 100 квадратных метров и затронул соседние помещения, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Изначально информация поступила о возгорании на 40 квадратных метрах, однако огонь быстро перекинулся дальше.

    Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, в момент возгорания на автомойке находилось несколько автомобилей. Предположительно, они сгорели.