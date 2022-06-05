Последствия пожара на автомойке в Москве сняли на видео

На автомойке на юге Москвы, которую ранее охватил огонь, работают несколько пожарных расчетов. Открытого пламени не видно.

Огонь распространился как минимум на 100 квадратных метров и затронул соседние помещения, сообщил «360» источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Изначально информация поступила о возгорании на 40 квадратных метрах, однако огонь быстро перекинулся дальше.

Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, в момент возгорания на автомойке находилось несколько автомобилей. Предположительно, они сгорели.