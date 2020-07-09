Последствия потопа в Рузском округе сняли с воздуха

В Рузском округе случился потоп: разрушены дома, дороги, на участках мало что осталось от обычного порядка. Коптер «360» заснял последствия этого происшествия с воздуха.

На кадрах видно, что многие участки оказались в воде. Некоторые дома разрушены. На земле лежат доски, части заборов, деревья и другие предметы, которые теперь стали просто мусором. На видео можно заметить и саму дамбу, которую прорвало.

ЧП произошло 8 июля. Подтоплены 29 участков и столько же приусадебных территорий. Эвакуация понадобилась 52 местным жителям. Для некоторых последствия произошедшего действительно оказались катастрофическими. Так, у Владимира Кондрашина пострадали баня, дом и вся территория. Дачу мужчина приобрел год назад в ипотеку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти помогут людям. Ликвидацию последствий контролируют вице-губернатор Игорь Тресков, глава Министерства транспорта Алексей Гержик и руководитель Рузского городского округа Николай Пархоменко. Гержик заявил, что дорожное движение постараются восстановить в течение суток.