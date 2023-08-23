Эксклюзив 23 августа 2023, 07:50 Последствия падения БПЛА в Москва-Сити сняли на видео Появилось видео с места падения БПЛА на строящееся здание Москва-Сити

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Один из трех перехваченных ночью 23 августа беспилотников рухнул в районе строящегося здания комплекса Москва-Сити. «360» показал последствия падения дрона.

На кадры попали выбитое окно и копоть в высотке, поврежденные стекла в пятиэтажке неподалеку.

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Минобороны России сообщило, что ночью военные засекли три беспилотных летательных аппарата. Два из них сбили над Можайским и Химкинским округами Подмосковья, один после воздействия средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и врезался в строящийся небоскреб. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал.

Момент крушения БПЛА в Москва-Сити попал на видео. Очевидцы рассказали о громком звуке и вспышке в небе. В Химках обломки дрона повредили стену. Местный житель рассказал, что услышал около трех часов ночи три громких звука, а потом узнал о падении беспилотника.