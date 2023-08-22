Эксклюзив 22 августа 2023, 06:49 Последствия падения БПЛА в Красногорске сняли на камеру Появилось видео последствий падения БПЛА в Красногорске

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Военные обезвредили два дрона, которые пролетали над территорией Подмосковья. Один из них упал в Красногорске. Последствия его крушения показал «360».

Беспилотник рухнул на Красногорском бульваре, никто не пострадал. Ударная волна повредила окна некоторых квартир в многоэтажке, сильно пострадало остекление припаркованных возле дома машин. На асфальте нашли металлические фрагменты — предположительно, обломки БПЛА. Их осмотрели специалисты. К дому съехались оперативные службы и правоохранители, в том числе ФСБ.

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Минобороны России в 03:41 сообщило об уничтожении двух БПЛА в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что один из них настигли в Часцах Одинцовского округа, второй в Красногорске. Власти создали оперштаб, пообещали помочь владельцам пострадавших машин и квартир.